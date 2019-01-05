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    "Спартак" расторг контракт с Александром Самедовым

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Российский клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон.

    35-летний Самедов является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года.

    Отметим, что за свою карьеру Александр Самедов играл только за московские клубы. В 2011 году Самедов отклонил приглашение Азербайджана, приняв решение играть в сборной России. Опытный футболист завершил карьеру в национальной сборной в 2018 году.

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