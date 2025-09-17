Соперник "Карабаха" возглавил рейтинг клубов по расходам на комплектование состава

Английский "Челси" возглавил рейтинг футбольных клубов, выделивших больше всего средств на трансферные платежи в связи с приобретением действующих игроков основного состава.

Об этом Report сообщает со ссылкой на опубликованный сегодня Международный рейтинг спортивных исследований (CIES).

При подсчетах учитывались выплаты за трансферы игроков и по арендным соглашениям.

Согласно данным CIES, "Челси" потратил 1,3 млрд евро.

В тройку лидеров вошли английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" - 1,128 млрд евро и 1,071 млрд евро соответственно.

На 4-6-ом месте расположились еще три английских клуба - "Ливерпуль" (1,065 млрд евро), "Арсенал" (1 млрд евро) и "Тоттенхем" (974 млн евро).

Французский ПСЖ занял в рейтинге 7-ое место (873 млн евро), далее следуют "Реал Мадрид" (Испания, 854 млн евро), "Ньюкасл Юнайтед" (Англия, 816 млн евро) и "Атлетико Мадрид" (Испания, 572 млн евро).

Всего в рейтинге представлено 100 клубов.

Напомним, что "Челси" и "Ливерпуль" являются соперниками азербайджанского "Карабаха" в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.