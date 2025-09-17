İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:53
    Qarabağın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    İngiltərənin "Çelsi" klubu əsas heyətin hazırkı oyunçularının alınması ilə bağlı transfer ödənişlərinə ən çox vəsait ayıran futbol klublarının reytinqində liderlik edir.

    Bu barədə "Report" bu gün dərc edilmiş Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzinə (CIES) istinadən xəbər verir.

    Hesablamalarda oyunçuların transferləri və icarə müqavilələri üzrə ödənişlər nəzərə alınıb.

    CIES-in məlumatına görə, "Çelsi" 1,3 milyard avro xərcləyib.

    Liderlərin "üçlüy"ünə İngiltərənin "Mançester Siti" (1,128 milyard avro) və "Mançester Yunayted" (1,071 milyard avro) klubları daxildir.

    "Liverpul" (1,065 milyard avro), "Arsenal" (1 milyard avro) və "Tottenhem" (974 milyon avro) klubları 4-6-cı yerlərdə qərarlaşıblar.

    Fransanın PSJ klubu reytinqdə 7-ci yeri (873 milyon avro) tutub. Sonrakı pillələrdə "Real" (İspaniya, 854 milyon avro), "Nyukasl" (İngiltərə, 816 milyon avro) və "Atletiko" (İspaniya, 572 milyon avro) qərarlaşıb.

    Reytinqdə ümumilikdə 100 klub təqdim olunub.

    Xatırladaq ki, "Çelsi" və "Liverpul" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ" klubunun rəqibləridir.

    ingiltərə CIES klubların reytinqi "Çelsi" klubu "Liverpul" klubu Qarabağ klubu
    Соперник "Карабаха" возглавил рейтинг клубов по расходам на комплектование состава

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    18:02

    Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti