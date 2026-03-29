    СМИ: Юрген Клопп возглавит "Реал" по окончании сезона

    СМИ: Юрген Клопп возглавит Реал по окончании сезона

    Юрген Клопп станет главным тренером испанского "Реала" по окончании нынешнего сезона.

    Как передает Report, об этом сообщил журналист Франсуа Галлардо на своей странице в соцсети X.

    Согласно информации, Клопп возглавит "королевский клуб" летом вне зависимости от результатов команды при нынешнем наставнике, поскольку уже подписал контракт.

    На какой срок рассчитан контракт с немецким специалистом пока не соообщается.

    Напомним, что Хаби Алонсо в январе этого года покинул пост главного тренера команды. Его сменил Альваро Арбелоа. По информации газеты Marca, соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.

    Клоппу 58 лет, его последним клубом в карьере был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 годы. Под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола. После ухода из "Ливерпуля" он стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull.

    "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками, лидирует "Барселона", которая опережает соперника на 4 балла.

    15:34
    Фото

    Азербайджан присоединился к международной акции "Час Земли - 2026"

    Общество
    15:23

    СМИ: Юрген Клопп возглавит "Реал" по окончании сезона

    Футбол
    15:11

    Джамиль Алиев награжден орденом "Истиглал"

    Внутренняя политика
    15:03

    Задержаны подозреваемые в кражах в четырех районах Баку и Абшероне

    Происшествия
    14:54

    Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

    Другие страны
    14:36

    Судья-инспектор Бабек Гулиев получил назначение на матч отбора ЕВРО-2027

    Футбол
    14:34

    Педро Санчес: Ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

    Другие страны
    14:25
    Фото

    Азербайджанские паратхэквондисты взяли четыре медали на международном турнире в Турции

    Индивидуальные
    14:18

    В Баку и на Абшероне выпало рекордное за 38 лет количество осадков

    Экология
