СМИ: Юрген Клопп возглавит "Реал" по окончании сезона

Юрген Клопп станет главным тренером испанского "Реала" по окончании нынешнего сезона.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Франсуа Галлардо на своей странице в соцсети X.

Согласно информации, Клопп возглавит "королевский клуб" летом вне зависимости от результатов команды при нынешнем наставнике, поскольку уже подписал контракт.

На какой срок рассчитан контракт с немецким специалистом пока не соообщается.

Напомним, что Хаби Алонсо в январе этого года покинул пост главного тренера команды. Его сменил Альваро Арбелоа. По информации газеты Marca, соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Клоппу 58 лет, его последним клубом в карьере был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 годы. Под его руководством команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола. После ухода из "Ливерпуля" он стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками, лидирует "Барселона", которая опережает соперника на 4 балла.