    KİV: Yurgen Klopp mövsümün sonunda "Real"a rəhbərlik edəcək

    • 29 mart, 2026
    • 15:58
    KİV: Yurgen Klopp mövsümün sonunda Reala rəhbərlik edəcək

    Yurgen Klopp cari mövsümün sonunda İspaniyanın "Real" klubunun baş məşqçisi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fransua Qallardo "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

    Məlumata görə, Klopp komandanın hazırkı məşqçisinin rəhbərliyi altındakı nəticələrindən asılı olmayaraq, yayda "kral klubu"na rəhbərlik edəcək, çünki o, artıq müqavilə imzalayıb.

    Almaniyalı mütəxəssislə müqavilənin hansı müddətə nəzərdə tutulduğu hələlik bildirilmir.

    Xatırladaq ki, Xabi Alonso bu ilin yanvar ayında komandanın baş məşqçisi postunu tərk edib. Onu Alvaro Arbeloa əvəzləyib. "Marca" qəzetinin məlumatına görə, ispaniyalı mütəxəssislə müqavilə 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

    Kloppun 58 yaşı var, onun karyerasındakı sonuncu klubu 2015-ci ildən 2024-cü ilə qədər rəhbərlik etdiyi "Liverpul" olub. Onun rəhbərliyi altında komanda 2019-cu ildə Çempionlar Liqasını qazanıb, 2020-ci ildə isə 30 il ərzində ilk dəfə İngiltərə çempionu olub. 2019 və 2020-ci illərdə Klopp Beynəlxalq Futbol Federasiyasının versiyasına görə, ən yaxşı məşqçi seçilib. "Liverpul"dan ayrıldıqdan sonra o, "Red Bull" şirkətində futbol əməliyyatları üzrə rəhbər olub.

    "Real" İspaniya çempionatının turnir cədvəlində 69 xalla ikinci yerdədir, lider isə rəqibini 4 xal qabaqlayan "Barselona"dır.

    СМИ: Юрген Клопп возглавит "Реал" по окончании сезона

    Son xəbərlər

    17:04

    Kobi Montqomeri NTD komandasını tərk edib

    Komanda
    16:57
    Video

    Dağıstanın su altında qalmış bölgələrindən üç mindən çox sakin təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Region
    16:42

    Səhhəti pisləşən Mirça Luçesku xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    16:23

    Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

    Mədəniyyət
    16:22
    Foto
    Video

    Binəqədidə yerləşən anbardakı yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB-4

    Hadisə
    16:17

    Çeçenistanda əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Region
    16:04

    "Naxçıvan" voleybol komandası U-14 Azərbaycan çempionatının qalibi olub

    Komanda
    15:58

    KİV: Yurgen Klopp mövsümün sonunda "Real"a rəhbərlik edəcək

    Futbol
    15:54

    BŞİH-də müşavirə: Eldar Əzizov bəzi rayonlarda yağışla bağlı tədbirlərin zəif aparıldığını qeyd edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti