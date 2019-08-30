СМИ: Ведущие клубы предложили ЛЧ участие в турнире 96 команд

Ведущие европейские футбольные клубы выдвинули идею введения нового формата Лиги чемпионов, который предполагает участие в турнире 96 команд.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, данная инициатива рассматривается как часть потенциальной реформы Лиги чемпионов 2024 года.

Новый формат, обсуждаемый клубами, предполагает разделение 96 команд на 16 групп по шесть команд в каждой.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья и четвертая - в плей-офф Лиги Европы, пятая и шестая - в плей-офф нового еврокубкового турнира, который впервые будет проведен в сезоне-2021/22. При этом предлагается ликвидировать квалификационные раунды.

Руководство УЕФА обсудит данную идею на заседании исполкома в сентябре.