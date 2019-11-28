​СМИ назвали обладателя «Золотого мяча» в 2019 году

Нападающий сборной Аргентины и капитан «Барселоны» Лионель Месси получит престижную награду «Золотой мяч» в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщает Transfermarkt.

Голосование за победителя было завершено 9 ноября. Немецкий портал на своем сайте вывесил обновленную статистику полученных аргентинцем наград, теперь там числится и «Золотой мяч» — 2019.

Церемония вручения награды, которую презентует издание France Football, пройдет 2 декабря в Париже.

28 ноября «Барселона» с Месси в составе выиграла матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, команда одолела немецкую «Боруссию» со счетом 3:1.