    СМИ: "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на форварда "Порту"

    Футбол
    • 03 ноября, 2025
    • 04:23
    Нападающий "Порту" Самуэль Агехова входит в сферу интересов "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур".

    Как передает Report, об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Correio da Manha.

    Летом 2024 года "синие" уже были близки к покупке этого игрока за £ 35 млн, однако испанец не прошел медицинское обследование после травмы лодыжки. По данным источника, "Челси" возобновил интерес к футболисту, но теперь на Агехову претендуют и "шпоры".

    Контракт Самуэля с "Порту" рассчитан до лета 2029 года и включает в себя опцию выкупа за € 100 млн, однако президент португальского клуба Андре Виллаш-Боаш готов отпустить игрока за € 80 млн. "Драконы" хотят улучшить свое непростое финансовое положение, трансфер этого нападающего может случиться уже в январе. На данный момент неизвестно, станут ли упомянутые клубы активно работать над трансфером нападающего, поскольку в рамках прошлого летнего трансферного окна они потратили внушительные суммы.

    "Çelsi" və "Tottenhem" "Portu"nun hücumçusu ilə maraqlanır

