"Çelsi" və "Tottenhem" "Portu"nun hücumçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 04:53
    Çelsi və Tottenhem Portunun hücumçusu ilə maraqlanır

    "Portu" futbol komandasının hücumçusu Samuel Agehova "Çelsi" və "Tottenhem Hotspur"un marağındadır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Correio da Manha" xəbər verib.

    2024-cü ilin yayında "Çelsi" oyunçunu 35 milyon funt sterlinqə transfer etməyə yaxın idi, lakin ispaniyalı topuq zədəsindən sonra tibbi müayinədən keçməyib. Mənbənin məlumatına görə, "Çelsi" oyunçu ilə maraqlanmağa davam edir, ancaq indi "Tottenhem" də Agehova ilə maraqlanır.

    Samuelin "Portu" ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir və 100 milyon avroluq satınalma seçimini əhatə edir, lakin Portuqaliya klubunun prezidenti Andre Villaş-Boaş onu 80 milyon avroya komandadan buraxmağa hazırdır. "Əjdahalar" qeyri-sabit maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışırlar və hücumçunun transferi yanvarın əvvəlində baş tuta bilər.

    Yuxarıda adı çəkilən klubların hücumçunun transferini aktiv şəkildə davam etdirib-etdirməyəcəyi hələ məlum deyil, çünki onlar əvvəlki yay transfer pəncərəsində xeyli pul xərcləyiblər.

