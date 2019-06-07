Словацкий полузащитник: Матч с Азербайджаном будет непростым

"Я думаю, что сборная Азербайджана - изворотливый противник, и игроки этой команды будут представлять опасность на домашнем поле".

Как сообщает Report, об этом сказал игрок сборной Словакии Патрик Грошовский, поделившись своим мнением о матче отборочного тура Евро-2020 в Баку.

Выступающий в местном клубе "Виктория" (Пльзень) 27-летний полузащитник вспомнил матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Карабахом" три года назад: "Карабах" тогда удивил нас. Благодаря игре вничью на выезде (0:0, 1:1) мы прошли этап. Соперники хорошо играли на домашнем поле. Помню, что в составе команды соперника было 2 азербайджанских футболиста, и они выделялись качественной игрой".

Грошовский добавил, что матч с Азербайджаном будет непростым. Он подчеркнул, что наряду с товарищеским матчем с Иорданией 7 июня, важно настроится на встречу в Баку.

Напомним, что матч Азербайджан-Словакия состоится 11 июня на Bakcell Arena, игра начнется в 20:00.