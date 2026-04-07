Скончался известный тренер Мирча Луческу

Бывший главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.

"Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад", - написал он.

Ранее стало известно, что 80-летний Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания во время технического совещания перед заключительной тренировкой команды. В пятницу специалиста должны были выписать, однако на фоне осложнения он был переведен в реанимацию. В субботу днем сообщалось о стабилизации состояния Луческу, однако к вечеру его состояние ухудшилось. В ночь на воскресенье его организм перестал реагировать на лечение, что потребовало его перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Специалист был введен в состояние искусственной комы.