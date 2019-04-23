Названы символическая команда и лучший футболист XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, команда определилась на основе анализа компании InStat. В состав попали 9 футболистов "Карабаха".
Вратарь: Салахат Агаев ("Нефтчи") - 10
Защитники: Максим Медведев ("Карабах") - 4, Рашад Садыхов ("Карабах") - 2, Бадави Гусейнов ("Карабах") - 6, Аббас Гусейнов ("Карабах") - 5.
Полузащитники: Абдуллах Зубир ("Карабах") - 9, Ричард Алмейда ("Карабах") - 5, Маркос Мадера ("Карабах") - 6, Дани Кинтана ("Карабах") - 8.
Нападающие: Оке Акповета ("Сабаиль"), Махир Мадатов ("Карабах") - 8
Абдуллах Зубир был признан лучшим игроком тура. Вратарь "Нефтчи" Салахат Агаев больше всех - уже в 10-й раз был включен в символическую сборную.
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