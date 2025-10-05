Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    "Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги

    Футбол
    • 05 октября, 2025
    • 23:02
    Севилья разгромила Барселону в матче 8-го тура Ла Лиги

    "Севилья" со счетом 4:1 одержала разгромную победу над "Барселоной" в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как сообщает Report, встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

    На 13-й минуте Алексис Санчес реализовал пенальти в ворота "Барсы". На 37-й минуте Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев поля. В компенсированное время первого тайма Маркус Решфорд сократил отставание в счете.

    Во втором тайме на 74-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. В заключительные минуты встречи Хосе Анхель Кармона (90-я минута) и Акор Адамс (90+6-я минута) забили еще два гола, установив окончательный счет.

    После этой победы "Севилья" поднялась на шестую позицию в таблице Ла Лиги, в то время как "Барселона" сохранила четвертое место, отставая от лидера на четыре очка.

    Ла Лига ФК "Барселона" чемпионат Испании по футболу
    "Sevilya" "Barselona"nı darmadağın edib

    Последние новости

    23:02

    "Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:54

    В ХАМАС опровергли утверждения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

    Другие страны
    22:34

    Нетаньяху направит делегацию в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    22:17

    Во Франции определилась часть нового состава правительства

    Другие страны
    21:53

    Британская полиция получит новые полномочия для ограничения протестных акций

    Другие страны
    21:28

    Трамп: Переговоры об освобождении заложников ХАМАС идут очень хорошо

    Другие страны
    21:07

    III Игры СНГ: Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 вышли в полуфинал

    Командные
    20:49

    Al Hadath: ХАМАС готов единовременно передать всех живых заложников

    Другие страны
    20:32

    Пентагон ужесточил правила перемещения журналистов в здании

    Другие страны
    Лента новостей