"Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги

"Севилья" со счетом 4:1 одержала разгромную победу над "Барселоной" в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

На 13-й минуте Алексис Санчес реализовал пенальти в ворота "Барсы". На 37-й минуте Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев поля. В компенсированное время первого тайма Маркус Решфорд сократил отставание в счете.

Во втором тайме на 74-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. В заключительные минуты встречи Хосе Анхель Кармона (90-я минута) и Акор Адамс (90+6-я минута) забили еще два гола, установив окончательный счет.

После этой победы "Севилья" поднялась на шестую позицию в таблице Ла Лиги, в то время как "Барселона" сохранила четвертое место, отставая от лидера на четыре очка.