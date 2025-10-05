"Севилья" разгромила "Барселону" в матче 8-го тура Ла Лиги
- 05 октября, 2025
- 23:02
"Севилья" со счетом 4:1 одержала разгромную победу над "Барселоной" в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как сообщает Report, встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.
На 13-й минуте Алексис Санчес реализовал пенальти в ворота "Барсы". На 37-й минуте Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев поля. В компенсированное время первого тайма Маркус Решфорд сократил отставание в счете.
Во втором тайме на 74-й минуте "Барселона" получила право на пенальти, но Роберт Левандовски не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. В заключительные минуты встречи Хосе Анхель Кармона (90-я минута) и Акор Адамс (90+6-я минута) забили еще два гола, установив окончательный счет.
После этой победы "Севилья" поднялась на шестую позицию в таблице Ла Лиги, в то время как "Барселона" сохранила четвертое место, отставая от лидера на четыре очка.