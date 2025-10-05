İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Sevilya" "Barselona"nı darmadağın edib

    Futbol
    • 05 oktyabr, 2025
    • 22:49
    Sevilya Barselonanı darmadağın edib

    Futbol üzrə İspaniya çempionatının 8-ci turunda "Sevilya" "Barselona"nı darmadağın edib.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Sevilyadakı "Ramon Sançez Pishua" stadionunda baş tutub və 4:1 hesabı ilə başa çatıb.

    Belə ki, 13-cü dəqiqədə Aleksis Sançes "Barselona"nın qapısına təyin olunmuş penaltini dəqiq yerinə yetirib.

    37-ci dəqiqədə İsaak Romero meydan sahiblərinin üstünlüyünü iki topa çatdırıb. Əsas vaxtda Markus Reşford fərqi azaldıb. İkinci hissənin 74-cü dəqiqəsində Robert Levandovski penaltini qola çevirə bilməyib.

    Matçın son dəqiqələrində Xose Anxel Karmona (90-cı dəqiqə) və Akor Adams (90-cı dəqiqə+ 6-cı dəqiqə) daha iki qol vuraraq yekun hesabı yekunlaşdırıblarmüəyyənləşdiriblər.

    Hakim hər iki komandanın oyunçularına bir neçə sarı vərəqə göstərib. "Barselona" 62% topa sahib olsa da, üstünlüyündən istifadə edə bilməyib.

    Bu qələbə ilə "Sevilya" La Liqanın turnir cədvəlində altıncı pilləyə yüksəlib, "Barselona" isə liderlərdən 4 xal geri qalaraq dördüncü pillədə qalıb.

