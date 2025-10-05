"Sevilya" "Barselona"nı darmadağın edib
Futbol üzrə İspaniya çempionatının 8-ci turunda "Sevilya" "Barselona"nı darmadağın edib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Sevilyadakı "Ramon Sançez Pishua" stadionunda baş tutub və 4:1 hesabı ilə başa çatıb.
Belə ki, 13-cü dəqiqədə Aleksis Sançes "Barselona"nın qapısına təyin olunmuş penaltini dəqiq yerinə yetirib.
37-ci dəqiqədə İsaak Romero meydan sahiblərinin üstünlüyünü iki topa çatdırıb. Əsas vaxtda Markus Reşford fərqi azaldıb. İkinci hissənin 74-cü dəqiqəsində Robert Levandovski penaltini qola çevirə bilməyib.
Matçın son dəqiqələrində Xose Anxel Karmona (90-cı dəqiqə) və Akor Adams (90-cı dəqiqə+ 6-cı dəqiqə) daha iki qol vuraraq yekun hesabı yekunlaşdırıblarmüəyyənləşdiriblər.
Hakim hər iki komandanın oyunçularına bir neçə sarı vərəqə göstərib. "Barselona" 62% topa sahib olsa da, üstünlüyündən istifadə edə bilməyib.
Bu qələbə ilə "Sevilya" La Liqanın turnir cədvəlində altıncı pilləyə yüksəlib, "Barselona" isə liderlərdən 4 xal geri qalaraq dördüncü pillədə qalıb.