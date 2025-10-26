Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительный игровой день состоятся два матча.

В первом поединке "Габала" на своем поле примет "Нефтчи". Встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 16:00. Хозяева с 5 очками занимают 10-е место, а "Нефтчи", имея 9 очков, располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

В последнем матче тура "Карабах" дома сыграет с "Шамахы". Игра пройдет на стадионе "Азерсун Арена" и начнется в 18:30. На данный момент агдамский клуб с 16 очками занимает второе место, а "Шамахы", набрав 9 очков, находится на восьмой позиции.

Премьер-лига Азербайджана по футболу

I круг, IX тур

26 октября

16:00. "Габала" – "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Эмирли, Джамиль Гулиев, Вугар Гасанли

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Пярвин Талыбов

Инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Маммедали Маммедов

Место проведения: Городской стадион Габалы

18:30. "Карабах" – "Шамахы"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эмин Алиев

VAR: Ниджат Исмайлы

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Элгиз Аббасов

Место проведения: "Азерсун Арена"

Отметим, что ранее в рамках тура "Туран Товуз" победил "Карван-Йевлах" (2:1), "Имишли" обыграл "Кяпяз" (3:0), "Зиря" оказалась сильнее "Сумгаита" (1:0), а матч "Араз-Нахчыван" - "Сабах" завершился вничью - 2:2.