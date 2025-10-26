Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 26 октября, 2025
    • 09:38
    Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в заключительный игровой день состоятся два матча.

    В первом поединке "Габала" на своем поле примет "Нефтчи". Встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 16:00. Хозяева с 5 очками занимают 10-е место, а "Нефтчи", имея 9 очков, располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

    В последнем матче тура "Карабах" дома сыграет с "Шамахы". Игра пройдет на стадионе "Азерсун Арена" и начнется в 18:30. На данный момент агдамский клуб с 16 очками занимает второе место, а "Шамахы", набрав 9 очков, находится на восьмой позиции.

    Премьер-лига Азербайджана по футболу

    I круг, IX тур

    26 октября

    16:00. "Габала" – "Нефтчи"

    Судьи: Алияр Агаев, Акиф Эмирли, Джамиль Гулиев, Вугар Гасанли

    VAR: Эльчин Масиев

    AVAR: Пярвин Талыбов

    Инспектор: Джейхун Гашимов

    Представитель АФФА: Маммедали Маммедов
    Место проведения: Городской стадион Габалы

    18:30. "Карабах" – "Шамахы"

    Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эмин Алиев

    VAR: Ниджат Исмайлы

    AVAR: Эльшад Абдуллаев

    Инспектор: Вюсал Алиев

    Представитель АФФА: Элгиз Аббасов
    Место проведения: "Азерсун Арена"

    Отметим, что ранее в рамках тура "Туран Товуз" победил "Карван-Йевлах" (2:1), "Имишли" обыграл "Кяпяз" (3:0), "Зиря" оказалась сильнее "Сумгаита" (1:0), а матч "Араз-Нахчыван" - "Сабах" завершился вничью - 2:2.

