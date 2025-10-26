Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
- 26 октября, 2025
- 09:38
Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в заключительный игровой день состоятся два матча.
В первом поединке "Габала" на своем поле примет "Нефтчи". Встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 16:00. Хозяева с 5 очками занимают 10-е место, а "Нефтчи", имея 9 очков, располагается на девятой строчке турнирной таблицы.
В последнем матче тура "Карабах" дома сыграет с "Шамахы". Игра пройдет на стадионе "Азерсун Арена" и начнется в 18:30. На данный момент агдамский клуб с 16 очками занимает второе место, а "Шамахы", набрав 9 очков, находится на восьмой позиции.
Премьер-лига Азербайджана по футболу
I круг, IX тур
26 октября
16:00. "Габала" – "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Эмирли, Джамиль Гулиев, Вугар Гасанли
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Пярвин Талыбов
Инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Маммедали Маммедов
Место проведения: Городской стадион Габалы
18:30. "Карабах" – "Шамахы"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Эмин Алиев
VAR: Ниджат Исмайлы
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Элгиз Аббасов
Место проведения: "Азерсун Арена"
Отметим, что ранее в рамках тура "Туран Товуз" победил "Карван-Йевлах" (2:1), "Имишли" обыграл "Кяпяз" (3:0), "Зиря" оказалась сильнее "Сумгаита" (1:0), а матч "Араз-Нахчыван" - "Сабах" завершился вничью - 2:2.