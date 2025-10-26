İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 26 oktyabr, 2025
    • 09:02
    Premyer Liqa: IX tura bu gün yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə 2 görüş baş tutacaq.

    "Qəbələ" evdə "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Matç Qəbələ şəhər stadionunda, saat 16:00-da start götürəcək. "Qəbələ" hazırda 5 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb. 9 xala malik "Neftçi" isə 9-cu yerdədir.

    Turun son matçında "Qarabağ" evdə "Şamaxı"nı qəbul edəcək. Görüş "Azərsun Arena"da saat 18:30-da başlayacaq. "Qarabağ" hazırda 16 xalla turnir cədvəlinin 2-ci pilləsindədir. 8-ci yerdə qərarlaşan "Şamaxı"nın isə 9 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    26 oktyabr

    16:00. "Qəbələ" – "Neftçi"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Cəmil Quliyev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "İmişli" "Kəpəz"i (3:0), "Zirə" isə "Sumqayıt"ı (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Sabah" matçı heç-heçə bitib - 2:2.

    Сегодня завершится IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

