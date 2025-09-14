Сегодня завершится IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в заключительный день тура состоятся два матча.

Сначала "Шамахы" на своем поле примет "Караван-Евлах". Встреча на Шамахинском городском стадионе начнется в 16:30.

Затем "Нефтчи" на стадионе "Нефтчи Арена" сыграет с "Сабах". Стартовый свисток этой встречи прозвучит в 19:00.

"Караван-Евлах" с 4 очками занимает седьмое место, "Сабах" с 3 очками – восьмое. "Шамахы" и "Нефтчи" имеют по 2 очка и находятся соответственно на девятой и десятой строчках турнирной таблицы.

Misli Премьер-лига

1-й круг, IV тур

14 сентября

16:30. "Шамахы" – "Караван-Евлах"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рагман Имами, Акиф Амирели, Акбер Ахмедов.

VAR: Ниджат Исмаиллы.

AVAR: Камран Алиев.

Инспектор матча: Вюсал Алиев.

Представитель АФФА: Анар Шыхалиев.

Шамахинский городской стадион

19:00. "Нефтчи" – "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Эльшад Абдуллаев, Вугар Гасанлы.

VAR: Камал Умудлу.

AVAR: Вюсал Мамедов.

Инспектор матча: Анар Салманов.

Представитель АФФА: Зумруд Агаева.

Стадион "Нефтчи Арена"

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" со счетом 2:0, "Туран Товуз" победил "Габалу" 1:0, а "Имышлы" – "Сумгайыт" с аналогичным счетом. В матче "Карабах" – "Зиря" победитель не определился – 1:1.