- 14 сентября, 2025
- 09:38
Сегодня завершится IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в заключительный день тура состоятся два матча.
Сначала "Шамахы" на своем поле примет "Караван-Евлах". Встреча на Шамахинском городском стадионе начнется в 16:30.
Затем "Нефтчи" на стадионе "Нефтчи Арена" сыграет с "Сабах". Стартовый свисток этой встречи прозвучит в 19:00.
"Караван-Евлах" с 4 очками занимает седьмое место, "Сабах" с 3 очками – восьмое. "Шамахы" и "Нефтчи" имеют по 2 очка и находятся соответственно на девятой и десятой строчках турнирной таблицы.
Misli Премьер-лига
1-й круг, IV тур
14 сентября
16:30. "Шамахы" – "Караван-Евлах"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рагман Имами, Акиф Амирели, Акбер Ахмедов.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Камран Алиев.
Инспектор матча: Вюсал Алиев.
Представитель АФФА: Анар Шыхалиев.
Шамахинский городской стадион
19:00. "Нефтчи" – "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Эльшад Абдуллаев, Вугар Гасанлы.
VAR: Камал Умудлу.
AVAR: Вюсал Мамедов.
Инспектор матча: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Зумруд Агаева.
Стадион "Нефтчи Арена"
Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" со счетом 2:0, "Туран Товуз" победил "Габалу" 1:0, а "Имышлы" – "Сумгайыт" с аналогичным счетом. В матче "Карабах" – "Зиря" победитель не определился – 1:1.