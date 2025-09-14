Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 14 сентября, 2025
    • 09:38
    Сегодня завершится IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Сегодня завершится IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, в заключительный день тура состоятся два матча.

    Сначала "Шамахы" на своем поле примет "Караван-Евлах". Встреча на Шамахинском городском стадионе начнется в 16:30.

    Затем "Нефтчи" на стадионе "Нефтчи Арена" сыграет с "Сабах". Стартовый свисток этой встречи прозвучит в 19:00.

    "Караван-Евлах" с 4 очками занимает седьмое место, "Сабах" с 3 очками – восьмое. "Шамахы" и "Нефтчи" имеют по 2 очка и находятся соответственно на девятой и десятой строчках турнирной таблицы.

    Misli Премьер-лига
    1-й круг, IV тур

    14 сентября

    16:30. "Шамахы" – "Караван-Евлах"
    Судьи: Фарид Гаджиев, Рагман Имами, Акиф Амирели, Акбер Ахмедов.
    VAR: Ниджат Исмаиллы.
    AVAR: Камран Алиев.
    Инспектор матча: Вюсал Алиев.
    Представитель АФФА: Анар Шыхалиев.
    Шамахинский городской стадион

    19:00. "Нефтчи" – "Сабах"
    Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Эльшад Абдуллаев, Вугар Гасанлы.
    VAR: Камал Умудлу.
    AVAR: Вюсал Мамедов.
    Инспектор матча: Анар Салманов.
    Представитель АФФА: Зумруд Агаева.
    Стадион "Нефтчи Арена"

    Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" со счетом 2:0, "Туран Товуз" победил "Габалу" 1:0, а "Имышлы" – "Сумгайыт" с аналогичным счетом. В матче "Карабах" – "Зиря" победитель не определился – 1:1.

