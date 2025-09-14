Premyer Liqa: "Neftçi" bu gün "Sabah"la qarşılaşacaq

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Misli Premyer Liqasında bu gün IV tura yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun bağlanış günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək.

    Əvvəlcə "Şamaxı" doğma meydanda "Karvan-Yevlax"ı sınağa çəkəcək. Şamaxı şəhər stadiondakı matç saat 16:30-da başlayacaq.

    Ardınca "Neftçi" "Neftçi Arena"da "Sabah"la münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Bu görüşün start fiti saat 19:00-da səslənəcək.

    4 xalı olan "Karvan-Yevlax" yeddinci, 3 xala malik "Sabah" isə səkkizincidir. "Şamaxı" və "Neftçi isə 2 xalla müvafiq olaraq doqquzuncu və onuncu pillələrdə yer alıblar.

    Misli Premyer Liqası

    1-ci dövrə, IV tur

    14 sentyabr

    16:30. "Şamaxı" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Akif Əmirəli, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Sabah"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Elşad Abdullayev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    "Neftçi Arena"

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki, "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni, "İmişli" isə "Sumqayıt"ı bir cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

