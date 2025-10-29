Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Сегодня завершится II квалификационный этап Кубка Азербайджана

    Футбол
    • 29 октября, 2025
    • 09:37
    Сегодня завершится II квалификационный этап Кубка Азербайджана

    Сегодня завершится второй квалификационный этап Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, во второй игровой день состоятся 6 матчей.

    Среди представителей Премьер-лиги "Сумгайыт" встретится с "Загаталой", "Габала" - с "Мингячевиром", "Шамахы" - с "Сабаилом", "Нефтчи" - с МОИК.

    Помимо этого, "Дифаи" сыграет с "Ханкенди", "Шахдаг Гусар" - с "Шимал".

    Отметим, что накануне клубы "Кяпяз", "Карван-Евлах", "Имишли", "Туран Товуз", "Баку Спортинг" и "Шафа" вышли в 1/8 финала.

    Кубок Азербайджана II квалификационный этап
