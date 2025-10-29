Сегодня завершится II квалификационный этап Кубка Азербайджана
Футбол
- 29 октября, 2025
- 09:37
Сегодня завершится второй квалификационный этап Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, во второй игровой день состоятся 6 матчей.
Среди представителей Премьер-лиги "Сумгайыт" встретится с "Загаталой", "Габала" - с "Мингячевиром", "Шамахы" - с "Сабаилом", "Нефтчи" - с МОИК.
Помимо этого, "Дифаи" сыграет с "Ханкенди", "Шахдаг Гусар" - с "Шимал".
Отметим, что накануне клубы "Кяпяз", "Карван-Евлах", "Имишли", "Туран Товуз", "Баку Спортинг" и "Шафа" вышли в 1/8 финала.
Последние новости
09:47
MİDA объявила о продаже льготных квартирФинансы
09:43
Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вестиДругие страны
09:39
Сильный ветер и ливни: МЧС напомнило о правилах безопасностиПроисшествия
09:37
Сегодня завершится II квалификационный этап Кубка АзербайджанаФутбол
09:35
Доллар подешевел к иене на ожиданиях ужесточения кредитной политики Банка ЯпонииФинансы
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2025)Финансы
09:17
Видео
Недалеко от Стамбула обрушился шестиэтажный домВ регионе
09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2025)Финансы
09:09