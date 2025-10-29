Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq
- 29 oktyabr, 2025
- 09:01
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə raundun daha 6 qarşılaşması baş tutacaq.
Premyer Liqa təmsilçilərindən "Sumqayıt" "Zaqatala" ilə, "Qəbələ" "Mingəçevir"lə, "Şamaxı" "Səbail"lə, "Neftçi" MOİK-lə üz-üzə gələcək.
Bundan əlavə, "Difai" "Xankəndi" ilə, "Şahdağ Qusar" "Şimal"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Azərbaycan Kuboku
II təsnifat mərhələsi
29 oktyabr
14:00. "Şimal" – "Şahdağ Qusar"
Hakimlər: Kamran Əliyev, Asiman Əzizli, Elman Kərimov, Ruslan Quliyev.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.
Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
14:00. "Xankəndi" – "Difai"
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Tərlan Talıbzadə, Rasim Axundov, Kamil Aydınov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.
Ağsu şəhər stadionu
14:00. "Zaqatala" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Səbuhi Soltanov, Murad Səlimov.
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
16:00. "Qəbələ" – "Mingəçevir"
Hakimlər: İslam Məmmədov, Müslüm Əliyev, Aydın Bəxşiyev, Ceyhun Hüseynov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.
Qəbələ şəhər stadionu
16:00. "Səbail" – "Şamaxı"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Şamil İmanzadə.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
"ASCO Arena"
19:00. "Neftçi" – MOİK
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Eyyub İbrahimov, Elmin Süleymanov, Alik Yunusov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.
"Palms Sports Arena"
Qeyd edək ki, ötən gün "Kəpəz", "Karvan-Yevlax", "İmişli", "Turan Tovuz", "Baku Sportinq" və "Şəfa" 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.