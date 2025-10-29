İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə raundun daha 6 qarşılaşması baş tutacaq.

    Premyer Liqa təmsilçilərindən "Sumqayıt" "Zaqatala" ilə, "Qəbələ" "Mingəçevir"lə, "Şamaxı" "Səbail"lə, "Neftçi" MOİK-lə üz-üzə gələcək.

    Bundan əlavə, "Difai" "Xankəndi" ilə, "Şahdağ Qusar" "Şimal"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    29 oktyabr

    14:00. "Şimal" – "Şahdağ Qusar"

    Hakimlər: Kamran Əliyev, Asiman Əzizli, Elman Kərimov, Ruslan Quliyev.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Xankəndi" – "Difai"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Tərlan Talıbzadə, Rasim Axundov, Kamil Aydınov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Ağsu şəhər stadionu

    14:00. "Zaqatala" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Səbuhi Soltanov, Murad Səlimov.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    16:00. "Qəbələ" – "Mingəçevir"

    Hakimlər: İslam Məmmədov, Müslüm Əliyev, Aydın Bəxşiyev, Ceyhun Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    16:00. "Səbail" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Şamil İmanzadə.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "ASCO Arena"

    19:00. "Neftçi" – MOİK

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Eyyub İbrahimov, Elmin Süleymanov, Alik Yunusov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, ötən gün "Kəpəz", "Karvan-Yevlax", "İmişli", "Turan Tovuz", "Baku Sportinq" və "Şəfa" 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

