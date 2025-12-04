Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Сегодня завершается 1/8 финала Кубка Азербайджана

    Футбол
    • 04 декабря, 2025
    • 09:40
    Сегодня завершается 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут три матча.

    В 15:00 Габала примет представителя Первой лиги "Шафа".

    В 19:00 стартуют матчи "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" и "Дифаи" - "Сумгайыт".

    Победитель пары "Габала" - "Шафа" в следующем раунде встретится с "Сабахом". Сильнейший в паре "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" в 1/4 финала сыграет с "Туран Товуз", а победитель пары "Дифаи" - "Сумгайыт" - с "Зиря".

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaq
    Elvis

