Сегодня завершается 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут три матча.

В 15:00 Габала примет представителя Первой лиги "Шафа".

В 19:00 стартуют матчи "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" и "Дифаи" - "Сумгайыт".

Победитель пары "Габала" - "Шафа" в следующем раунде встретится с "Сабахом". Сильнейший в паре "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" в 1/4 финала сыграет с "Туран Товуз", а победитель пары "Дифаи" - "Сумгайыт" - с "Зиря".