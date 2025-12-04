Сегодня завершается 1/8 финала Кубка Азербайджана
Футбол
- 04 декабря, 2025
- 09:40
Сегодня завершается 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут три матча.
В 15:00 Габала примет представителя Первой лиги "Шафа".
В 19:00 стартуют матчи "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" и "Дифаи" - "Сумгайыт".
Победитель пары "Габала" - "Шафа" в следующем раунде встретится с "Сабахом". Сильнейший в паре "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" в 1/4 финала сыграет с "Туран Товуз", а победитель пары "Дифаи" - "Сумгайыт" - с "Зиря".
Последние новости
10:09
Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллараФинансы
10:04
США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности КитаяДругие страны
10:01
Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страныБизнес
09:42
Азербайджанская нефть подорожалаЭнергетика
09:40
Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и ВенесуэлойЭнергетика
09:40
Сегодня завершается 1/8 финала Кубка АзербайджанаФутбол
09:36
Названа дата аукциона облигаций НБКО Bir KreditФинансы
09:30
Фото
Байрамов и Фидан обсудили перспективы реализации региональных инициатив - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
09:27