    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaq

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaq

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçiriləcək.

    İlk olaraq "Qəbələ" I Liqa təmsilçisi "Şəfa"nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Saat 19:00-da "Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz" və "Difai" - "Sumqayıt" görüşləri başlayacaq.

    "Qəbələ" - "Şəfa" cütünün qalibi növbəti raundda "Sabah"la üz-üzə gələcək. "Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz" duelinin güclüsü 1/4 finalda "Turan Tovuz"a, "Difai" - "Sumqayıt" oyununda qalib gələn tərəf "Zirə"yə rəqib olacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    1/8 final

    4 dekabr

    15:00. "Qəbələ" – "Şəfa"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:00. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Kamranbəy Rəhimov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:00. "Difai""Sumqayıt"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, daha əvvəl bu mərhələdə "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" "Baku Sportinq"i (1:0), "Sabah" əlavə vaxtda "İmişli"ni (2:1), "Qarabağ" isə "Karvan-Yevlax"ı (3:0) məğlub edib.

    Azərbaycan Kuboku "Qəbələ" klubu "Şəfa" klubu "Difai" klubu

