Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур

    Футбол
    • 23 ноября, 2025
    • 09:13
    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур.

    Как передает Report, в заключительный день тура пройдут два матча.

    "Сабах" примет на своем поле "Шамаху". "Сабах" с 21 очком занимает 4-е место в турнирной таблице. Представитель региона, имеющий 13 очков, располагается на 8-й позиции.

    Последняя игра тура пройдет на стадионе "Palms Sport Arena". "Нефтчи" дома встретится с "Имишли". Столичный клуб с 15 очками занимает 7-е место, "Имишли" с 12 очками находится на 9-й позиции.

    Премьер-лига Азербайджана по футболу

    II круг, XII тур

    23 ноября

    15:00. "Сабах" – "Шамаха"

    Арбитры: Камранбей Рагимов, Зейнал Зейналов, Эюб Ибрагимов, Акбар Ахмедов.

    VAR: Али Алиев.

    AVAR: Теймур Теймуров.

    Инспектор матча: Вюсал Алиев.

    Представитель АФФА: Анар Шыхалиев.

    Стадион "Bank Respublika Arena"

    17:30. "Нефтчи" – "Имишли"

    Арбитры: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов.

    VAR: Турал Гурбанов.

    AVAR: Асиман Азизли.

    Инспектор матча: Иманхан Султани.

    Представитель АФФА: Элгиз Аббасов.

    Стадион "Palms Sport Arena"

    Отметим, что в ранее прошедших встречах "Кяпаз" обыграл "Карван-Евлах" (2:1), "Карабах" победил "Сумгаит" (4:2), "Зиря" оказалась сильнее "Гябале" (1:0). Матч "Араз-Нахчыван" – "Туран Товуз" завершился вничью - 1:1.

    Премьер-лига Азербайджана футбол
    Premyer Liqa: XII tura 2 oyunla yekun vurulacaq

    Последние новости

    09:46

    Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира

    Индивидуальные
    09:44

    Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

    Другие страны
    09:13

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур

    Футбол
    08:58

    При пожаре в доме в Черкасской области Украины погибли четыре ребенка

    Другие страны
    08:37

    Во Вьетнаме из-за наводнений погибли по меньшей мере 90 человек

    Другие страны
    08:11

    Тайвань испытал систему, способную перехватывать баллистические ракеты

    Другие страны
    07:50

    "Ливерпуль" установил в АПЛ клубный антирекорд 60-летней давности

    Футбол
    07:19

    WP: В Вашингтоне рассматривали установление контроля над нефтью Венесуэлы

    Другие страны
    06:44

    Келлог: США очень близки к завершению войны в Украине

    Другие страны
    Лента новостей