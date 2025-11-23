Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур.

Как передает Report, в заключительный день тура пройдут два матча.

"Сабах" примет на своем поле "Шамаху". "Сабах" с 21 очком занимает 4-е место в турнирной таблице. Представитель региона, имеющий 13 очков, располагается на 8-й позиции.

Последняя игра тура пройдет на стадионе "Palms Sport Arena". "Нефтчи" дома встретится с "Имишли". Столичный клуб с 15 очками занимает 7-е место, "Имишли" с 12 очками находится на 9-й позиции.

Премьер-лига Азербайджана по футболу

II круг, XII тур

23 ноября

15:00. "Сабах" – "Шамаха"

Арбитры: Камранбей Рагимов, Зейнал Зейналов, Эюб Ибрагимов, Акбар Ахмедов.

VAR: Али Алиев.

AVAR: Теймур Теймуров.

Инспектор матча: Вюсал Алиев.

Представитель АФФА: Анар Шыхалиев.

Стадион "Bank Respublika Arena"

17:30. "Нефтчи" – "Имишли"

Арбитры: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Асиман Азизли.

Инспектор матча: Иманхан Султани.

Представитель АФФА: Элгиз Аббасов.

Стадион "Palms Sport Arena"

Отметим, что в ранее прошедших встречах "Кяпаз" обыграл "Карван-Евлах" (2:1), "Карабах" победил "Сумгаит" (4:2), "Зиря" оказалась сильнее "Гябале" (1:0). Матч "Араз-Нахчыван" – "Туран Товуз" завершился вничью - 1:1.