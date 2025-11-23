Premyer Liqa: XII tura 2 oyunla yekun vurulacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 09:04
    Misli Premyer Liqasında bu gün XII tura yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Sabah" evdə "Şamaxı"nı qəbul edəcək. "Sabah" hazırda 21 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsindədir. 13 xala malik bölgə təmsilçisi isə səkkizincidir.

    Turun son görüşü "Palms Sport Arena"da keçiriləcək. "Neftçi" evdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. 15 xala malik paytaxt təmsilçisi turnir cədvəlinin 7-ci pilləsindədir. "İmişli" isə 12 xalla 9-cu yerdədir.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XII tur

    23 noyabr

    15:00. "Sabah" - "Şamaxı"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Zeynal Zeynalov, Eyyub İbrahimov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    "Bank Respublika Arena"

    17:30. "Neftçi" - "İmişli"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Palms Sport Arena"

    Qeyd edək ki, turun daha öncə keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ" "Sumqayıt"ı (4:2), "Zirə" "Qəbələ"ni (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz" görüşü isə heç-heçə nəticələnib - 1:1.

    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится XII тур

