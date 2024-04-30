Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартуют первые матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартуют первые матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первой игре встретятся команды "Бавария" и "Реал".

Обе команды выбили английский клуб в 1/4 финала. Немцы выиграли "Арсенал", а "Королевский клуб" оказался сильнее "Манчестер Сити".

Матч пройдет на "Альянц Арене" и начнется в 23:00.

Лига чемпионов УЕФА

Полуфинал, первый матч

30 апреля

23:00. "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция).

Мюнхен, стадион "Альянц Арена".

1 мая в другом матче полуфинальной стадии в Дортмунде "Боруссия" примет ПСЖ.