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Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА Сегодня стартуют первые матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
30 апреля 2024 г. 10:16
Сегодня стартуют полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня стартуют первые матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первой игре встретятся команды "Бавария" и "Реал".

Обе команды выбили английский клуб в 1/4 финала. Немцы выиграли "Арсенал", а "Королевский клуб" оказался сильнее "Манчестер Сити".

Матч пройдет на "Альянц Арене" и начнется в 23:00.

Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, первый матч
30 апреля

23:00. "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция).
Мюнхен, стадион "Альянц Арена".

1 мая в другом матче полуфинальной стадии в Дортмунде "Боруссия" примет ПСЖ.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında yarımfinal görüşləri başlayır

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