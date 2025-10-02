Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, первые девять матчей I тура начнутся в 20:45 по бакинскому времени, остальные - в 23:00.

Представитель Турции "Самсунспор" сыграет в Польше с местной "Легией".

Лига конференций УЕФА

Общий этап

I тур

2 октября

20:45. "Динамо" (Киев, Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия)

20:45. "Ягеллония" (Польша) - "Хамрун" (Мальта)

20:45. КуПС (Финляндия) - "Дрита" (Косово)

20:45. "Лозанна" (Швейцария) - "Брейдаблик" (Исландия)

20:45. "Лех" (Польша) - "Рапид" (Австрия)

20:45. "Ноа" (Армения) - "Риека" (Хорватия)

20:45. "Омония" (Кипр) - "Майнц 05" (Германия)

20:45. "Райо Вальекано" (Испания) - "Шкендия" (Северная Македония)

20:45. "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Линкольн" (Гибралтар)

23:00. "Абердин" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)

23:00. AEK (Ларнака, Кипр) - AZ (Нидерланды)

23:00. "Целе" (Словения) - AEK (Греция)

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Сигма" (Чехия)

23:00. "Легия" (Польша) - "Самсунспор" (Турция)

23:00. "Ракув" (Польша) - "Университатя" (Румыния)

23:00. "Шелбурн" (Ирландия) - "Хакен" (Швеция)

23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Страсбург" (Франция)

23:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)