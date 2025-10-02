Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Футбол
    • 02 октября, 2025
    • 09:53
    Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА

    Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА.

    Как сообщает Report, первые девять матчей I тура начнутся в 20:45 по бакинскому времени, остальные - в 23:00.

    Представитель Турции "Самсунспор" сыграет в Польше с местной "Легией".

    Лига конференций УЕФА

    Общий этап

    I тур

    2 октября

    20:45. "Динамо" (Киев, Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия)

    20:45. "Ягеллония" (Польша) - "Хамрун" (Мальта)

    20:45. КуПС (Финляндия) - "Дрита" (Косово)

    20:45. "Лозанна" (Швейцария) - "Брейдаблик" (Исландия)

    20:45. "Лех" (Польша) - "Рапид" (Австрия)

    20:45. "Ноа" (Армения) - "Риека" (Хорватия)

    20:45. "Омония" (Кипр) - "Майнц 05" (Германия)

    20:45. "Райо Вальекано" (Испания) - "Шкендия" (Северная Македония)

    20:45. "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Линкольн" (Гибралтар)

    23:00. "Абердин" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)

    23:00. AEK (Ларнака, Кипр) - AZ (Нидерланды)

    23:00. "Целе" (Словения) - AEK (Греция)

    23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Сигма" (Чехия)

    23:00. "Легия" (Польша) - "Самсунспор" (Турция)

    23:00. "Ракув" (Польша) - "Университатя" (Румыния)

    23:00. "Шелбурн" (Ирландия) - "Хакен" (Швеция)

    23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Страсбург" (Франция)

    23:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)

    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır

