Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА
- 02 октября, 2025
- 09:53
Сегодня стартует общий этап Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, первые девять матчей I тура начнутся в 20:45 по бакинскому времени, остальные - в 23:00.
Представитель Турции "Самсунспор" сыграет в Польше с местной "Легией".
Лига конференций УЕФА
Общий этап
I тур
2 октября
20:45. "Динамо" (Киев, Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия)
20:45. "Ягеллония" (Польша) - "Хамрун" (Мальта)
20:45. КуПС (Финляндия) - "Дрита" (Косово)
20:45. "Лозанна" (Швейцария) - "Брейдаблик" (Исландия)
20:45. "Лех" (Польша) - "Рапид" (Австрия)
20:45. "Ноа" (Армения) - "Риека" (Хорватия)
20:45. "Омония" (Кипр) - "Майнц 05" (Германия)
20:45. "Райо Вальекано" (Испания) - "Шкендия" (Северная Македония)
20:45. "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Линкольн" (Гибралтар)
23:00. "Абердин" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)
23:00. AEK (Ларнака, Кипр) - AZ (Нидерланды)
23:00. "Целе" (Словения) - AEK (Греция)
23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Сигма" (Чехия)
23:00. "Легия" (Польша) - "Самсунспор" (Турция)
23:00. "Ракув" (Польша) - "Университатя" (Румыния)
23:00. "Шелбурн" (Ирландия) - "Хакен" (Швеция)
23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Страсбург" (Франция)
23:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)