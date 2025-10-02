UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır
- 02 oktyabr, 2025
- 09:37
UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələyə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, I turun ilk doqquz oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.
Türkiyə təmsilçisi "Samsunspor" Polşada "Legiya"nın qonağı olacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
2 oktyabr
20:45. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)
20:45. "Yagelloniya" (Polşa) - "Hamrun" (Malta)
20:45. KuPS (Finlandiya) - "Drita" (Kosovo)
20:45. "Lozanna" (İsveçrə) - "Breydablik" (İslandiya)
20:45. "Lex" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya)
20:45. "Noa" (Ermənistan) - "Riyeka" (Xorvatiya)
20:45. "Omoniya" (Kipr) - "Maynts 05" (Almaniya)
20:45. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)
20:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Linkoln" (Cəbəllütariq)
23:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)
23:00. AEK (Larnaka, Kipr) - AZ (Niderland)
23:00. "Tselye" (Sloveniya) - AEK (Yunanıstan)
23:00. "Fiorentina" (İtaliya) - "Siqma" (Çexiya)
23:00. "Legiya" (Polşa) - "Samsunspor" (Türkiyə)
23:00. "Rakuv" (Polşa) - "Universitatya" (Rumıniya)
23:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Hakken" (İsveç)
23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Strasburq" (Fransa)
23:00. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)