    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:37
    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır

    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələyə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, I turun ilk doqquz oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.

    Türkiyə təmsilçisi "Samsunspor" Polşada "Legiya"nın qonağı olacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    2 oktyabr

    20:45. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    20:45. "Yagelloniya" (Polşa) - "Hamrun" (Malta)

    20:45. KuPS (Finlandiya) - "Drita" (Kosovo)

    20:45. "Lozanna" (İsveçrə) - "Breydablik" (İslandiya)

    20:45. "Lex" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya)

    20:45. "Noa" (Ermənistan) - "Riyeka" (Xorvatiya)

    20:45. "Omoniya" (Kipr) - "Maynts 05" (Almaniya)

    20:45. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)

    20:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Linkoln" (Cəbəllütariq)

    23:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)

    23:00. AEK (Larnaka, Kipr) - AZ (Niderland)

    23:00. "Tselye" (Sloveniya) - AEK (Yunanıstan)

    23:00. "Fiorentina" (İtaliya) - "Siqma" (Çexiya)

    23:00. "Legiya" (Polşa) - "Samsunspor" (Türkiyə)

    23:00. "Rakuv" (Polşa) - "Universitatya" (Rumıniya)

    23:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Hakken" (İsveç)

    23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Strasburq" (Fransa)

    23:00. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)

