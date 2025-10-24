Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 24 октября, 2025
    • 09:32
    Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана

    Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

    В стартовом матче в 14:30 "Туран Товуз" примет "Карван-Евлах".

    Товузский клуб занимает второе место с 15 очками, а представитель Евлаха - 11-е место с 5 очками.

    Во втором матче дня в 17:00 "Кяпяз" встретится с "Имишли". Гянджинский клуб занимает последнее - 12-е место с 3 очками, а "Имишли" - 8-е место с 9 очками.

    Тур завершится 26 октября.

    Премьер-лига Азербайджана IX тур "Туран Товуз" "Карван-Евлах"
    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura iki oyunla start verilir

    Последние новости

    10:31

    Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

    В регионе
    10:30

    Сахиль Бабаев: Азербайджан и Сербия готовят для подписания 13 документов

    Внешняя политика
    10:26

    Премьер Японии: Токио намерен заключить мирный договор с Россией

    Другие страны
    10:23

    В Баку проходит международная конференция "SOCGOV 2025: ИИ для человека и трансформации"

    Внутренняя политика
    10:16

    В Польше из-за падения военного дрона повреждены жилой дом и несколько машин

    Другие страны
    10:05

    Глава Минэкономики Германии находится с визитом в Украине

    В регионе
    09:58

    Скончался руководитель Аппарата Госкомитета по работе с религиозными образованиями

    Внутренняя политика
    09:52
    Видео

    Euronews: Азербайджан проводит активную собственную политику урбанизации

    Внешняя политика
    09:48

    В Москве два человека погибли при возгорании машин на парковке

    В регионе
    Лента новостей