Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

В стартовом матче в 14:30 "Туран Товуз" примет "Карван-Евлах".

Товузский клуб занимает второе место с 15 очками, а представитель Евлаха - 11-е место с 5 очками.

Во втором матче дня в 17:00 "Кяпяз" встретится с "Имишли". Гянджинский клуб занимает последнее - 12-е место с 3 очками, а "Имишли" - 8-е место с 9 очками.

Тур завершится 26 октября.