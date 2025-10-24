Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 24 октября, 2025
- 09:32
Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
В стартовом матче в 14:30 "Туран Товуз" примет "Карван-Евлах".
Товузский клуб занимает второе место с 15 очками, а представитель Евлаха - 11-е место с 5 очками.
Во втором матче дня в 17:00 "Кяпяз" встретится с "Имишли". Гянджинский клуб занимает последнее - 12-е место с 3 очками, а "Имишли" - 8-е место с 9 очками.
Тур завершится 26 октября.
