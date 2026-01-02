Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В субботу в регионах Азербайджана ожидается снегопад

    Экология
    • 02 января, 2026
    • 12:48
    В субботу в регионах Азербайджана ожидается снегопад

    В Баку 3 января ожидается преимущественно без осадков, в некоторых районах Азербайджана выпадет снег.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь со 2 на 3 января в некоторых пригородных территориях возможны незначительные осадки. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 773 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах возможны незначительные осадки и снегопад. Местами будет наблюдаться туман, ветер западный.

    Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем - 5-9° тепла, в горах ночью 7-12, в высокогорных районах -15-20, днем - 3-7° мороза.

    Ночью и утром на некоторых горных дорогах возможен гололед.

    снегопад прогноз погоды туман Азербайджан
    Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:47

    МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должников

    Происшествия
    13:32

    В Украине в Defence City наладят производство боевых дронов

    Другие страны
    13:28

    СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Украине

    Другие страны
    13:28
    Видео

    В Гахе выпало 25 см снега

    Экология
    13:11

    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

    Инфраструктура
    13:08
    Фото

    В западном регионе Азербайджана из-за непогоды затруднено движение на дорогах

    Внутренняя политика
    13:02

    "Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчиками

    Инфраструктура
    13:00

    В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста

    Происшествия
    12:56

    В Гонконге арестовали более 20 человек за коррупцию при реконструкции жилых домов

    Другие страны
    Лента новостей