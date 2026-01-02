В субботу в регионах Азербайджана ожидается снегопад

В Баку 3 января ожидается преимущественно без осадков, в некоторых районах Азербайджана выпадет снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь со 2 на 3 января в некоторых пригородных территориях возможны незначительные осадки. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 773 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах возможны незначительные осадки и снегопад. Местами будет наблюдаться туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем - 5-9° тепла, в горах ночью 7-12, в высокогорных районах -15-20, днем - 3-7° мороза.

Ночью и утром на некоторых горных дорогах возможен гололед.