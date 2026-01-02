İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 02 yanvar, 2026
    • 12:17
    Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Bakıda yanvarın 3-də havanın əsasən yağmursuz olacağı, bəzi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 2-dən 3-nə keçən bəzi şəhərətrafı ərazilərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 1° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 5-8° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunundan 769 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 4° şaxtadan 1°-dək isti, gündüz 5-9° isti, dağlarda gecə 7-12° şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15-20° şaxta, gündüz 3-7° şaxta olacaq.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

    yanvar havası Qarlı Hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В субботу в регионах Азербайджана ожидается снегопад

    Son xəbərlər

    12:48
    Video

    Qaxa 25 sm qar yağıb

    Ekologiya
    12:44

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    12:44

    Tramp: İrandakı etirazlarlarda zor tətbiq edilərsə, müdaxilə edəcəyik

    Digər ölkələr
    12:40

    Azərbaycan çempionatlarında ilin ilk oyunlarının vaxtları bəlli olub

    Komanda
    12:32

    "Azəriqaz": Smart-kart tipli sayğaclara dair yaranmış problemin həlli istiqamətində işlər aparılır

    İnfrastruktur
    12:27

    Bakıda məhkuma məxsus gizlədilmiş avtomat aşkarlanıb - BİRGƏ ƏMƏLİYYAT

    Hadisə
    12:23

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:22
    Foto

    Güclü küləyə görə Bakıda 9 ağac sınıb

    Hadisə
    12:17

    Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti