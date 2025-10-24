Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura iki oyunla start verilir
- 24 oktyabr, 2025
- 09:05
Misli Premyer Liqasında IX tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.
Açılış qarşılaşmasında "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq. Qarşılaşma saat 14:30-da start götürəcək.
Tovuz klubu 15 xalla ikinci, Yevlax təmsilçisi 5 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci görüşündə "Kəpəz" "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Bu oyun saat 17:00-da başlayacaq. Gəncə klubu 3 xalla sonuncu - 12-ci, "İmişli" isə 9 xalla 8-ci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, IX tur
24 oktyabr
14:30. "Karvan-Yevlax"– "Turan Tovuz"
Hakimlər: Elvin Bayramov, Şirmamed Mamedov, Kərim Zeynalov, Əli Əliyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Kəpəz" – "İmişli"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Zöhrab Abbasov, İslam Məmmədov.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.
Qəbələ şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.