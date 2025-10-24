İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura iki oyunla start verilir

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura iki oyunla start verilir

    Misli Premyer Liqasında IX tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    Açılış qarşılaşmasında "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq. Qarşılaşma saat 14:30-da start götürəcək.

    Tovuz klubu 15 xalla ikinci, Yevlax təmsilçisi 5 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci görüşündə "Kəpəz" "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Bu oyun saat 17:00-da başlayacaq. Gəncə klubu 3 xalla sonuncu - 12-ci, "İmişli" isə 9 xalla 8-ci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    24 oktyabr

    14:30. "Karvan-Yevlax"– "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Şirmamed Mamedov, Kərim Zeynalov, Əli Əliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Kəpəz" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Zöhrab Abbasov, İslam Məmmədov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

