    • 02 января, 2026
    • 12:56
    В Гонконге арестовали более 20 человек за коррупцию при реконструкции жилых домов

    Антикоррупционное ведомство Гонконга в пятницу сообщило о задержании 21 человека по подозрению в коррупции, связанной с проведением ремонтных работ в двух жилых комплексах.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Власти Гонконга усилили борьбу с коррупцией в сфере строительных и ремонтных работ после крупного пожара в конце ноября 2025 года, когда огонь охватил семь высотных зданий и стал причиной гибели более 160 человек.

    Глава администрации города Джон Ли в декабре создал независимую комиссию для расследования причин пожара и ситуации в строительной отрасли, включая возможные факты сговора при распределении подрядов.

    Как говорится в заявлении Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC), на прошлой неделе были проведены силовые операции против коррупционной сети, связанной с триадами, действовавшей в сфере ремонта зданий.

    Среди 21 задержанного - посредники, проектные консультанты, подрядчики, а также члены корпораций собственников двух жилых комплексов.

    В одном из случаев подрядчик подозревается в даче взяток проектному консультанту и ряду членов объединения собственников с целью получения контракта на сумму 33 млн гонконгских долларов (около $4,24 млн).

    В другом жилом комплексе посредники, по данным следствия, "коррупционными методами" собирали у владельцев квартир доверенности (или разрешительные талоны), чтобы повлиять на голосование и обеспечить себе будущие контракты на ремонт. Подробности не уточняются.

    Жилые комплексы, которые затронули антикоррупционные операции, расположены в районе Куньтхон (Kwun Tong) на востоке Коулуна и не связаны с комплексом Wang Fuk Court, где 26 ноября произошёл пожар.

    Ранее ICAC уже задержала как минимум 11 человек в рамках расследования коррупции, связанной с ремонтными работами в Wang Fuk Court.

    Пожар, на ликвидацию которого ушло почти двое суток, вызвал возмущение жителей. Власти заявили, что распространению огня способствовали некачественные строительные материалы, использованные при ремонте высотных зданий.

