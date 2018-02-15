Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Как передает Report, в целом, в различных странах континента будут сыграны 15 матчей. В Дании состоится встреча "Копенгагена" и мадридского "Атлетико".

Из сегодняшних встреч интерес вызывают также матчи "Боруссия" - "Аталанта", "Спартак" - "Атлетик", "Лион" - "Вильяреал" и "Наполи" - "Лейпциг".

Отметим, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоялся в Сербии 13 февраля между "Црвена Звезда" и российским "ЦСКА". Матч завершился со счетом 0:0.

Лига Европы

1/16 финала, первые игры

15-16 февраля

22:00. "Астана" – "Спортинг"

22:00. "Марсель" – "Брага"

22:00. "Эстерсунд" – Арсенал

22:00. "Лудогорец" – "Милан"

22:00. "Реал Сосьедад" – "Ред Булл Зальцбург"

22:00. "Спартак"(Москва) – "Атлетик Бильбао"

22:00. "Ницца" – "Локомотив"

22:00. "Боруссия" (Дортмунд) – "Аталанта"

00:05. "Брага" – "Марсель"

00:05. "Арсенал" – "Эстерсунд"

00:05. "Милан" – "Лудогорец"

00:05. "Ред Булл Зальцбург" – "Реал Сосьедад"

00:05 "Атлетик Бильбао" – "Спартак"(Москва)

00:05. "Аталанта" – "Боруссия" (Дортмунд)