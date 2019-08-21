Сегодня состоятся очередные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня состоятся ещё 3 матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, во второй игровой день российский "Краснодар", сенсационно выбивший из соревнования в 3-м отборочном раунде португальский "Порту", сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".

Чемпион Сербии "Црвена Звезда" поборется на выезде в Швейцарии с "Янг Бойз". Хорватский "Динамо" примет у себя дома "Русенборг" из Норвегии.

Лига Чемпионов УЕФА

Раунд плей-офф, первые игры

23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Цверна Звезда" (Сербия)

23:00. "Динамо" (Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия)

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия)