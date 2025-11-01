Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 01 ноября, 2025
    • 09:34
    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первом матче дня в 14:00 "Карван-Евлах" примет в Шамахы клуб "Зиря".

    Затем в 17:00 "Нефтчи" сыграет с аутсайдером "Кяпяз" на стадионе Palms Sports Arena.

    "Зиря" занимает третье место с 16 очками, "Нефтчи" - восьмое место с 12 очками, "Карван-Евлах" - одиннадцатое место с 5 очками, а "Кяпяз", на счету которого в этом сезоне всего одна победа, находится на последнем - двенадцатом месте с 3 очками.

    Отметим, что в первом матче тура "Карабах" обыграл "Имишли" со счетом 2:0.

    Премьер-лига Азербайджана X тур матчи
    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Последние новости

    10:12

    Москва и Баку обсуждают запуск пилотного проекта по электронным накладным

    Бизнес
    10:11

    Экс-министр экономики Кубы обвиняется в шпионаже и коррупции

    Другие страны
    10:09
    Фото

    SOCAR и Карабахский университет подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    10:04

    В Азербайджане рынок добровольного страхования вырос на 15,2%

    Финансы
    10:01

    Дорожная полиция усилила патрулирование из-за интенсивности движения в выходные дни

    Внутренняя политика
    09:52

    Президент Кореи заявил о стремлении снизить напряженность на Корейском полуострове

    Другие страны
    09:50

    В Баку завершился турнир по мини-футболу, проведенный по инициативе Лейлы Алиевой

    Футбол
    09:43

    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции

    Финансы
    09:34

    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей