Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первом матче дня в 14:00 "Карван-Евлах" примет в Шамахы клуб "Зиря".

Затем в 17:00 "Нефтчи" сыграет с аутсайдером "Кяпяз" на стадионе Palms Sports Arena.

"Зиря" занимает третье место с 16 очками, "Нефтчи" - восьмое место с 12 очками, "Карван-Евлах" - одиннадцатое место с 5 очками, а "Кяпяз", на счету которого в этом сезоне всего одна победа, находится на последнем - двенадцатом месте с 3 очками.

Отметим, что в первом матче тура "Карабах" обыграл "Имишли" со счетом 2:0.