İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:10
    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasının X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında "Karvan-Yevlax" Şamaxıda "Zirə"ni qəbul edəcək.

    Matç saat 14:00-da başlayacaq.

    Ardınca "Neftçi" autsayder "Kəpəz"lə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

    "Palms Sports Arena"da baş tutacaq görüşün start fiti saat 17:00-da səslənəcək.

    "Zirə" 16 xalla üçüncü sırada qərarlaşıb.12 xalı olan "Neftçi" səkkizinci, 5 xala malik "Karvan-Yevlax" onbirincidir. Cari mövsüm cəmi 1 qələbəsi olan "Kəpəz" 3 xalla sonuncu - onikinci pillədə yer alıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    1 noyabr

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Neftçi" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Pərvin Talıbov, Gülnurə Əkbərzadə, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, turun açılış qarşılaşmasında "Qarabağ" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.

    Premyer Liqa X tur Futbol "Neftçi" klubu "Zirə" klubu
    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Son xəbərlər

    09:36

    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    09:35

    BDYPİ: Həftəsonu bölgələr arasında intensiv hərəkəti nəzərə alaraq patrul xidmətinin fəaliyyəti ntensivləşdirilib

    Digər
    09:33
    Foto

    Bakıda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən minifutbol turniri yekunlaşıb

    Futbol
    09:10

    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    09:03

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.11.2025)

    Maliyyə
    08:57

    Si Cinpin ASİƏT-in növbəti sammitinin yerini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:47

    KİV: Tokio 2026-cı ilin yayında elektrik enerjisi çatışmazlığı ilə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    08:31

    Venesuela sahillərindəki ABŞ HDQ daha bir kreyserlə gücləndirilib

    Digər ölkələr
    08:03

    Luvr soyğunçuluğunda şübhəli bilinənlər "Paris" - "Lion" matçında saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti