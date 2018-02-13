Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют первые игры 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Report, одна игра пройдет в Швейцарии, другая в Италии.

Фаворит турнира "Манчестер Сити" встретится в гостях с швейцарским "Базелем". Лидеры "Премьер-Лиги" намерены решить судьбу игры уже в первом матче. В свою очередь, швейцарцы, укрепившиеся на второй позиции в национальном чемпионате, не намерены сдаваться и постараются преподнести сюрприз. Причем, в составе "Базеля" Джермано Вальяти и Лукка Зуфии вынуждены будут пропустить матч из -за травм. В составе "Манчестер Сити" аналогичной ситуацией столкнулись Бенжамин Менди, Лерой Сане, Габриель Хесус и Фабиан Делф, которые пропустят игру.

Второй матч вечера пройдет в Турине. Там последний финалист турнира "Ювентус" будет принимать в родных стенах английский "Тоттенхэм". "Старая синьора" идет на второй строчке турнирной таблицы в серии А, в то время как, лондонский клуб занимает 4-е место в "Премьер-Лиге" Англии.

Однако, "Ювентус" выйдет на матч с англичанами с серьезными потерями. В составе итальянцев будут отсутствовать Хуан Куадрадо, Блез Матюиди и Паоло Дибала. А подготовка Андреа Бардзальи все еще под вопросом.