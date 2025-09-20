Сегодня пройдут еще два матча ПФЛ

Сегодня пройдут еще два матча V тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала "Кяпаз" будет гостем "Габалы".

Встреча начнется в 17:00. У коллектива из Гянджи нет очков, и он занимает последнее - 12-е место. "Габала" с 1 очком находится на 11-й строчке.

Во втором матче дня "Сабах" примет "Туран Товуз". Эта игра начнется в 19:30. "Туран Товуз" с 9 очками занимает четвертое место, а "Сабах" с 4 очками - восьмое.