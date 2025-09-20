Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Футбол
    • 20 сентября, 2025
    • 09:36
    Сегодня пройдут еще два матча ПФЛ

    Сегодня пройдут еще два матча V тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, сначала "Кяпаз" будет гостем "Габалы".

    Встреча начнется в 17:00. У коллектива из Гянджи нет очков, и он занимает последнее - 12-е место. "Габала" с 1 очком находится на 11-й строчке.

    Во втором матче дня "Сабах" примет "Туран Товуз". Эта игра начнется в 19:30. "Туран Товуз" с 9 очками занимает четвертое место, а "Сабах" с 4 очками - восьмое.

    Bu gün Premyer Liqada daha iki oyun keçiriləcək

    Последние новости

    10:22

    В Лянкяране возбуждено уголовное дело по факту гибели школьников в ДТП

    Происшествия
    10:18

    Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом Оливейрой

    Индивидуальные
    10:14

    Эрдоган уверен, что встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионе

    Другие страны
    10:04

    Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млн

    Другие страны
    09:56

    На стадионе, где пройдет прощание с Чарли Кирком, задержали вооруженного мужчину

    Другие страны
    09:51

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2025)

    Финансы
    09:51

    Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

    Другие страны
    09:36

    09:35

    Мирзоян: Делегации Армении и США уточнят детали проекта "Маршрут Трампа"

    В регионе
