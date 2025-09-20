İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Bu gün Premyer Liqada daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2025
    • 09:22
    Bu gün Premyer Liqada daha iki oyun keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasında bu gün V turun daha iki oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Kəpəz" "Qəbələ"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək. Gəncə kollektivinin xalı yoxdur və sonuncu - 12-cidir. 1 xala malik "Qəbələ" isə 11-ci pillədə yer alıb.

    Günün ikinci matçında "Sabah" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək. Bu görüş saat 19:30-da başlayacaq. 9 xala malik "Turan Tovuz" dördüncü, 4 xalı olan "Sabah" səkkizincidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, V tur

    20 sentyabr

    17:00. "Qəbələ" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Teymur Teymurov, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:30. "Sabah" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Əli Əliyev.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı 3:0, "Zirə" isə "Şamaxı"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Azərbaycan Premyer Liqası Futbol Azərbaycan futbolu "Sabah" klubu "Turan Tovuz" klubu
    Сегодня пройдут еще два матча ПФЛ

    Son xəbərlər

    10:14

    Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:13

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:09

    Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:04

    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:52

    "Fitch" ABB-nin reytinq proqnozunu yenə "Pozitiv" qiymətləndirdi!

    Maliyyə
    09:51
    Foto
    Video

    DSX-nin 270 hərbçisi mənzillə təmin olunub

    Daxili siyasət
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)

    Maliyyə
    09:46

    Mirzoyan: Ermənistan və ABŞ "Tramp Marşrutu" layihəsinin detallarını dəqiqləşdirəcəklər

    Region
    09:40

    Rafael Fiziyev zədələndiyi üçün braziliyalı rəqibi ilə döyüşməyəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti