В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Кулу в индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News 18 со ссылкой на местные власти.

"Удар был настолько сильным, что трое скончались на месте. Один пассажир получил серьезные травмы, он госпитализирован", - сообщил телеканал.

Отмечается, что четверо друзей приехали в Касол, чтобы отпраздновать Новый год, и на обратном пути в Кулу, их автомобиль на большой скорости врезался в придорожный парапет, затем протаранил припаркованный грузовик.