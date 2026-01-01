В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Кулу в индийском штате Химачал-Прадеш.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал News 18 со ссылкой на местные власти.

    "Удар был настолько сильным, что трое скончались на месте. Один пассажир получил серьезные травмы, он госпитализирован", - сообщил телеканал.

    Отмечается, что четверо друзей приехали в Касол, чтобы отпраздновать Новый год, и на обратном пути в Кулу, их автомобиль на большой скорости врезался в придорожный парапет, затем протаранил припаркованный грузовик.

