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Сегодня определится соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы 

Сегодня определится соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы  Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
23 февраля 2024 г. 09:59
Сегодня определится соперник Карабаха в 1/8 финала Лиги Европы 

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, жеребьевка, которая определит соперника "Карабаха", пройдет в швейцарском Ньоне в 15:00 по местному времени.

Потенциальными соперниками азербайджанской команды являются "Вест Хэм", "Брайтон", "Ливерпуль" (все три команды Англии), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия) и "Байер 04" (Германия).

Независимо от того, кто будет соперником, свою первую игру "Карабах" проведет дома.

Отметим, что первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 марта, а ответные - 14 марта.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün "Qarabağ"ın Avropa Liqasının 1/8 finalındakı rəqibi müəyyənləşəcək

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