Сегодня определится соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, жеребьевка, которая определит соперника "Карабаха", пройдет в швейцарском Ньоне в 15:00 по местному времени.

Потенциальными соперниками азербайджанской команды являются "Вест Хэм", "Брайтон", "Ливерпуль" (все три команды Англии), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия) и "Байер 04" (Германия).

Независимо от того, кто будет соперником, свою первую игру "Карабах" проведет дома.

Отметим, что первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 марта, а ответные - 14 марта.