Сегодня назовут страну-хозяйку ЕВРО-2024

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня определится страна, где состоится чемпионат Европы 2024 года по футболу.

Как сообщает Report, решение по этому поводу объявят на заседании Исполнительного комитета УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Президент структуры Александер Чеферин назовет имя победителя на брифинге, который состоится после 16:45 по бакинскому времени.

Заявку на проведение ЕВРО-2024 подали две страны - Турция и Германия. Эти страны уже объявили стадионы и города для проведения чемпионата Европы.

В "десятку" Германия включила Берлин (стадион "Олимпиаштадион" на 70 033 человека), Кельн (стадион "Кельн", 46 922), Дортмунд ("Стадион BVB", 61 524), Дюссельдорф ("Дюссельдорф Арена", 46,264), Франкфурт ("Франкфурт стадион", 48 057), Гельзенкирхен ("Арена ауф Шальке", 49 471), Гамбург ("Арена Гамбург", 50 215), Лейпциг ("Ред Булл Арена", 46 635), Мюнхен ("Футбольная Арена Мюнхен", 66,026) и Штутгарт ("Штутгарт Арена", 50 998).

В заявке Турции отмечены 10 стадионов в 9 городах страны. Это - рассчитанный на 62 332 человек стадион "Анкара" в столице Турции, стадион "Анталья" (41 349, Анталья), стадион "Бурса" на 42 985 человек в одноименном городе, стадион "Эскишехир" (32 204, Эскишехир), стадион "Газиантеп" (на 33 884 человек, Газиантеп), Стамбульский олимпийский стадион Ататюрка (на 85 718 человек, Стамбул), Спортивный комплекс "Али Сами Ен" на 50 178 зрителей, стадион Кочаэли на 32 204 болельщиков (Кочаэли), стадион "Конья Беюкшехер беледийеси" (на 36 193 человек, Конья) и Трабзонский Спортивный комплекс "Шенол Гюнеш" на 40,735 зрителей.

Отметим, что ЕВРО-2020 будет организован в 12-ти городах континента - Баку (Азербайджан), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Санкт-Петербург (Россия), Рим (Италия), Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия) и Глазго (Шотландия).

Наряду с тремя встречами в группе А, на Бакинском олимпийском стадионе также пройдет один из матчей 1/4 финала.