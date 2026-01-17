Сегодня "Кяпяз" и "Карван-Евлах" встретятся в контрольном матче
Футбол
- 17 января, 2026
- 10:12
Сегодня состоится контрольный матч между футбольными командами "Кяпяз" и "Карван-Евлах", которые выступают в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает Report, матч начнется в 14:00 на Евлахском городском стадионе.
Ранее "Кяпяз" в контрольном матче проиграл "Габале" со счетом 1:3.
