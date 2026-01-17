"Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 09:54
Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" kollektivləri bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl yoxlama matçında "Qəbələ"yə 1:3 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
10:12
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)Maliyyə
10:07
Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edibDigər ölkələr
09:54
"Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcəkFutbol
09:49
Avropa İttifaqı Paraqvayda MERCOSUR ilə saziş imzalayacaqDigər ölkələr
09:25
DYP qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edibDaxili siyasət
09:19
Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:13
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII turun daha 3 oyunu keçiriləcəkKomanda
08:50
Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni bu ayın sonunda bağlanacaqEnergetika
08:32