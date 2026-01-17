İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 09:54
    Kəpəz və Karvan-Yevlax yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" kollektivləri bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl yoxlama matçında "Qəbələ"yə 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Yoxlama oyunu "Kəpəz" klubu "Karvan-Yevlax" Futbol
    Сегодня "Кяпяз" и "Карван-Евлах" встретятся в контрольном матче

    Son xəbərlər

    10:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)

    Maliyyə
    10:07

    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Digər ölkələr
    09:54

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:49

    Avropa İttifaqı Paraqvayda MERCOSUR ilə saziş imzalayacaq

    Digər ölkələr
    09:25

    DYP qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:19

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII turun daha 3 oyunu keçiriləcək

    Komanda
    08:50

    Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni bu ayın sonunda bağlanacaq

    Energetika
    08:32

    Nvidia "H200" çip komponentləri təchizatçıları istehsalı dayandırıblar

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti