Эльхан Мамедов принял участие в голосовании в исполнительный комитет УЕФА - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня в столице Финляндии Хельсинки Очередном 41-м конгрессе УЕФА началось голосование в исполнительный комитет структуры.

Как сообщает Report, из участвующих в голосовании 12 кандидатов Кайрат Боранбаев в ходе мероприятия заявил об отзыве своей кандидатуры. После этого представители 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА провели скрытое голосование по 11 кандидатам: Збигнев Бонек (Польша), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О`Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Прааг (Нидерланды) и Сервет Ярдымчы (Турция).

АФФА на голосовании была представлена Э. Мамедовым.

***10:59

Сегодня в столице Финляндии Хельсинки состоится Очередной 41-й конгресс УЕФА. Как сообщает Report, в мероприятии, которое начнется в 15:00 по бакинскому времени, состоятся также выборы в исполнительный комитет структуры.

После отзыва кандидатуры почетного президента Футбольной федерации Кипра Мариоса Лефкаритиса на 8 мест претендуют 12 кандидатов, среди которых генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. Его соперниками являются Збигнев Бонек (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О`Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Прааг (Нидерланды) и Сервет Ярдымчы (Турция). В случае выбора Э. Мамедова, он станет первым высокопоставленным азербайджанцем в УЕФА.

Наряду с избранием членов в исполнительный комитет на следующие годы, в повестку конгресса, проходящего с участием представителей 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА, также входят выбор в Совет ФИФА 4 человек на следующие 4 года из Европы и еще 1 на последующие два года. Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия) выдвинули кандидатуры на 4-летний срок. Выборы на еще одно место состоятся в сентябре на внеочередном конгрессе. На месте с двухгодичным сроком ожидается смена бывшего президента Футбольного Союза Германии Вольфганга Нирсбаха его предшественником Райнхардом Гринделом.