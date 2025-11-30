Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний день будет проведено два матча.

Сначала "Шамахы" примет "Сумгайыт". Встреча начнется в 14:00. Хозяева находятся на 9-й строчке турнирной таблицы с 14 очками, у гостей на 5-е место и 20 баллов.

Последний матч тура пройдет в Габале. Одноименная команда примет "Араз-Нахчыван". Игра начнется в 16:30. Нахчыванский клуб с 20 очками занимает 6-е место в чемпионате страны, хозяева набрали 5 баллов и расположились на 11-й строчке турнирной таблицы.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, XIII тур

30 ноября

14:00. "Шамахы" – "Сумгайыт"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Тарлан Талыбзаде, Вугар Гасанли

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Ширмамед Мамедов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Шамахинский городской стадион.

16:30. "Габала" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Камаль Умудлу, Вюсал Мамедов, Намиг Гусейнов, Акбар Ахмедов.

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Камран Алиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Намиг Алиев

Габалинский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих матчах 13-го тура "Зиря" обыграла "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" – "Имишли" (3:0). "Карабах" оказался сильнее "Карван-Евлах" (2:0), в матче "Туран-Товуз" – "Нефтчи" была зафиксирована нулевая ничья.