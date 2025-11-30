Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 09:30
    Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в последний день будет проведено два матча.

    Сначала "Шамахы" примет "Сумгайыт". Встреча начнется в 14:00. Хозяева находятся на 9-й строчке турнирной таблицы с 14 очками, у гостей на 5-е место и 20 баллов.

    Последний матч тура пройдет в Габале. Одноименная команда примет "Араз-Нахчыван". Игра начнется в 16:30. Нахчыванский клуб с 20 очками занимает 6-е место в чемпионате страны, хозяева набрали 5 баллов и расположились на 11-й строчке турнирной таблицы.

    Премьер-лига Азербайджана

    II круг, XIII тур

    30 ноября

    14:00. "Шамахы" – "Сумгайыт"

    Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Тарлан Талыбзаде, Вугар Гасанли

    VAR: Эльчин Масиев

    AVAR: Ширмамед Мамедов

    Судья-инспектор: Рамиль Диниев

    Представитель АФФА: Эмин Джафаров

    Шамахинский городской стадион.

    16:30. "Габала" – "Араз-Нахчыван"

    Судьи: Камаль Умудлу, Вюсал Мамедов, Намиг Гусейнов, Акбар Ахмедов.

    VAR: Рауф Джабаров

    AVAR: Камран Алиев

    Судья-инспектор: Иманхан Султани

    Представитель АФФА: Намиг Алиев

    Габалинский городской стадион.

    Отметим, что в предыдущих матчах 13-го тура "Зиря" обыграла "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" – "Имишли" (3:0). "Карабах" оказался сильнее "Карван-Евлах" (2:0), в матче "Туран-Товуз" – "Нефтчи" была зафиксирована нулевая ничья.

