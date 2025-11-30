Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана
- 30 ноября, 2025
- 09:30
Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний день будет проведено два матча.
Сначала "Шамахы" примет "Сумгайыт". Встреча начнется в 14:00. Хозяева находятся на 9-й строчке турнирной таблицы с 14 очками, у гостей на 5-е место и 20 баллов.
Последний матч тура пройдет в Габале. Одноименная команда примет "Араз-Нахчыван". Игра начнется в 16:30. Нахчыванский клуб с 20 очками занимает 6-е место в чемпионате страны, хозяева набрали 5 баллов и расположились на 11-й строчке турнирной таблицы.
Премьер-лига Азербайджана
II круг, XIII тур
30 ноября
14:00. "Шамахы" – "Сумгайыт"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Тарлан Талыбзаде, Вугар Гасанли
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Шамахинский городской стадион.
16:30. "Габала" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Камаль Умудлу, Вюсал Мамедов, Намиг Гусейнов, Акбар Ахмедов.
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Камран Алиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Габалинский городской стадион.
Отметим, что в предыдущих матчах 13-го тура "Зиря" обыграла "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" – "Имишли" (3:0). "Карабах" оказался сильнее "Карван-Евлах" (2:0), в матче "Туран-Товуз" – "Нефтчи" была зафиксирована нулевая ничья.