Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura bu gün yekun vurulacaq
- 30 noyabr, 2025
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XIII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq daha iki oyun keçiriləcək.
"Şamaxı" doğma azarkeşlər önündə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 14 xalla 9-cu, qonaqlar 20 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.
Turun son matçı Qəbələdə gerçəkləşəcək. Şəhərin eyniadlı komandası "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Bu oyun saat 16:30-da baş tutacaq. Naxçıvan klubu 20 xalla 6-cı, "qırmızı-qaralar" 5 xalla 11-ci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
30 noyabr
14:00. "Şamaxı" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.
VAR: Elçin Məsiyev.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
Şamaxı şəhər stadionu
16:30. "Qəbələ" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Qəbələ şəhər stadionu
Qeyd edək ki, XIII turda "Zirə" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:0), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" oyununda hesab açılmayıb.