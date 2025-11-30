İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura bu gün yekun vurulacaq

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 09:00
    Misli Premyer Liqasında XIII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq daha iki oyun keçiriləcək.

    "Şamaxı" doğma azarkeşlər önündə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 14 xalla 9-cu, qonaqlar 20 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

    Turun son matçı Qəbələdə gerçəkləşəcək. Şəhərin eyniadlı komandası "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Bu oyun saat 16:30-da baş tutacaq. Naxçıvan klubu 20 xalla 6-cı, "qırmızı-qaralar" 5 xalla 11-ci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIII tur

    30 noyabr

    14:00. "Şamaxı" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Tərlan Talıbzadə, Vüqar Həsənli.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Qəbələ" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, XIII turda "Zirə" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:0), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" oyununda hesab açılmayıb.

    Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана

