​Сегодня 7 команд перейдут в 1/4 финала Кубка Азербайджана

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Кубке Азербайджана по футболу пройдут игры 1/8 финала.
Как сообщает Report, победитель состоящей из одного этапа игры перейдет в 1/4 финала.
Из-за отказа от соревнований соперника клуба "Хазар-Лянкяран" команды "Араз Нахчыван", состоится всего 7 игр, а лянкяранская команда сразу перейдет в очередной этап. На остальных 6-ти играх встретятся команды Премьер-лиги и представители Первого дивизиона. Лишь встреча между командами "Сумгайыт" и "Баку" отличается встречей элитных клубов.
Отметим, что один из двух первых матчей пройдет между последним победителем кубка страны - "Нефтчи" и одной из команд Первого дивизиона - командой "Карадаг Локбатан".
1/8 финала, Кубок Азербайджана
3 декабря (среда)
13:00. "Нефтчи" - "Карадаг-Локбатан"
Судьи: Алиев Вусал, Амирасланов Князь, Ганбаров Вусал, Мамедов Махир
Стадион имени Исмета Гаибова поселка Бакиханова
13:00. "Нефтчала"– AZAL
Судьи: Мамедов Ингилаб, Mусаев Эльман, Mусаев Вагиф, Гусейнли Халил
Нефтчалинский городской стадион имени Наримана Нариманова
15:00. "Сумгайыт" – "Баку"
Судьи: Гасанов Рагим, Мамедов Рза, Махмудов Мехман, Mамедов Фарид
"Kapital Bank Arena"
15:00. "Габала"– "Агсу"
Судьи: Юсифов Фариз, Алиев Искендер, Амирали Акиф, Фархадов Теймур
Габалинский городской стадион
15:30. "Карабах" – MOİK
Судьи: Халилов Халил, Гасанов Джошгун, Аджалов Эльшан, Мамедов Орхан
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
17:00. "Симург" – "Раван"
Судьи: Аскеров Эльвин, Рамазанов Рахиль, Гамзазаде Раван, Исмайлов Сархан
Закатальский городской стадион
18:00. "Шахдаг" - "Интер"
Судьи: Диниев Рамиль, Юсифов Джаваншир, Абдуллаев Мунис, Ахмедов Рамиль
Стадион "İnter Arena".
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook