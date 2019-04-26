Себастьян Феттель хочет приехать в Баку в качестве болельщика ФК "Айнтрахт"

Пилот итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель в мае также может приехать в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил сам 32-летний пилот. По словам четырехкратного чемпиона мира, для этого футбольный клуб "Айнтрахт", за который болеет немецкий футболист, должен выйти в финал Лиги Европы УЕФА, назначенный на 29 мая в Баку: "Я конечно знаю, что финал пройдет в Баку. Буду болеть за наш "Айнтрахт". Но сами понимаете - сначала команда должна завоевать путевку в финал и уже потом мы возьмем билеты в Баку".

Отметим, что представитель Франкфурта в полуфинале встретится с лондонским "Челси". Матчи состоятся 2 и 9 мая.