Сборная США обыграла Францию на молодежном ЧМ по футболу

Молодёжная сборная Франции потерпела поражение от команды США в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет.

Как передает Report, встреча в чилийском городе Ранкагуа завершилась со счётом 3:0 в пользу американцев.

Сборная США забила все три гола в концовке второго тайма, отличились Завьер Гозо (85-я минута), Бруклин Рэйнс (88-я) и Маркос Замбрано (90+2-я).

Сборная США набрала шесть очков и располагается на первой строчке в таблице группы Е. Франция с тремя очками идёт второй в квартете.

В заключительном туре группового этапа 5 октября США сыграет с командой ЮАР, Франция в этот же день встретится со сборной Новой Каледонии.